Турция вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики

Турция вошла в пятерку стран "двадцатки" (G20) по темпам роста экономики, и это примечательно на фоне сохранения опасений относительно глобальной рецессии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя показатели экономического развития страны в третьем квартале, согласно которым ВВП Турции вырос на 3,9%.

"Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП. Уверен, что рост экономики в 2022 году будет рекордным и страна успешно вступит в 2023 год", - сказал Эрдоган в Анкаре на встрече с региональными представителями возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

По мнению главы Минфина страны Нуреддина Небати, показатели роста экономики Турции подтверждают успешность проводимой властями экономической политики. "Наша экономика выросла в третьем квартале на 3,9%. Рост за девять месяцев составил 6,2%. Мы планируем закрыть этот год ростом экономики в 5%, что предусмотрено программой среднесрочного развития страны, и таким образом пополним список стран с наиболее динамичным развитием экономики", - приводит слова министра телеканал TRT.

Согласно оглашенным в среду данным национального института статистики, рост турецкой экономики в третьем квартале текущего года составил 3,9% в годовом выражении. При этом наибольший рост показали финансовый и страховой секторы - 21,6%. Валовой внутренний продукт Турции в текущих ценах в третьем квартале вырос на 120,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4 трлн 258 млрд 168 млн турецких лир, или $241,523 млрд.