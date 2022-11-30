Польские госучреждения будут экономить электроэнергию и тепло

Польские государственные учреждения с 1 декабря обязаны перейти в режим экономии электричества и тепла, ограничив потребление энергии на 10%. Об этом сообщают в среду польские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты "Речь Посполита", разные учреждения прибегают к разным методам экономии. Среди них запрет заряжать мобильный телефон сотрудниками, сокращение числа ламп освещения, ограничение уборок в вечернее время, отключение батарей в период длительного отсутствия работников, черно-белая печать документов, выключение кондиционеров и всех приборов, в использовании которых нет острой необходимости.

В регионах местные органы власти принимают решения о сокращении времени работы официальных учреждений, переводе части сотрудников на удаленный режим работы, ограничении отопления в офисах. Дальше всех в этом деле пошел мэр Познани Яцек Ясковяк, заявивший, что полностью отключил отопление в своем кабинете, после чего температура там опустилась до 14 градусов выше ноля.

Многие города также заявили, что ограничат уличную праздничную иллюминацию, которая обычно украшает улицы перед Рождеством и Новым годом.

Учреждениям, которые после 1 декабря не смогут сэкономить 10% от ранее использовавшегося объема энергии, грозит штраф до 20 тыс. злотых ($4,4 тыс.).

Польша одной из первых стран ЕС стала настаивать на введении эмбарго на российские энергоносители. Республика расторгла все межправительственные соглашения с Москвой в области поставок и транзита газа. В апреле Польша ввела эмбарго на поставки угля из России. Сейчас в стране наблюдается дефицит этого вида топлива, который используется для отопления многими домохозяйствами.