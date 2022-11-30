https://news.day.az/world/1515609.html Турция ждет от Швеции и Финляндии конкретики
Турция ждет от Швеции и Финляндии конкретики
Турция отмечает более решительный настрой Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО, но ожидает от них более конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в альянсе. Об этом сообщил в среду журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам участия во встрече в Бухаресте министров иностранных дел стран НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы обсудили ситуацию с коллегами, выразили свои ожидания, касающиеся экстрадиции террористов, пока нет желаемых результатов. Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе", - сказал Чавушоглу.
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