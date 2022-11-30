Шведский ретейлер H&M массово сократит сотрудников

Шведская компания H&M сократит персонал на 1,5 тыс. сотрудников для обеспечения ежегодной экономии около 2 млрд крон ($190 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз европейского ретейлера одежды, передает Day.Az.

"Группа H&M инициировала глобальную программу по сокращению затрат и дальнейшему повышению эффективности бизнеса. Программа связана с административными и накладными расходами, а также предполагает сокращение штата примерно на 1 500 должностей. Это обеспечит ежегодную экономию около 2 млрд крон ($190 млн)", - заявили в компании.

Предполагается, что эффект от экономии денежных средств станет заметен во второй половине 2023 года. При этом затраты на реструктуризацию составят более 800 млн крон ($76 млн). Эти денежные средства планируется потратить в четвертом квартале 2022 года, уточнили в H&M.