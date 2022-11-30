Уровень продовольственной инфляции в Великобритании достиг рекорда

Продовольственная инфляция в Великобритании в ноябре достигла рекордных 12,4% в годовом исчислении. Об этом сообщил в среду Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот показатель продолжает увеличиваться вместе с общим уровнем инфляции, которая в октябре составила 11,1%, что стало самым высоким показателем за последние 40 лет. Цены на продовольствие толкают вверх рост стоимости электроэнергии, а также дефицит яиц на фоне крупнейшей в истории королевства вспышки птичьего гриппа, из-за которой по всей стране осуществляется массовый забой домашней птицы. Значительно выросли цены не только на яйца, подорожавшие на 20% за полмесяца, но также на мясную и молочную продукцию.

По оценкам международного агентства маркетинговых исследований Kantar, уровень продовольственной инфляции в Великобритании еще выше и может достигать 16%. При этом средним показателем продуктовой инфляции в стране в последние 30 лет было 2,55%. С 2005 года, когда BRC начала вести статистику по продовольственной инфляции, этот показатель ни разу не превышал 5% в годовом исчислении.

"Хотя наблюдаются признаки того, что необходимость регулировать расходы и рост цен начнет ослабевать в 2023 году, этой зимой дух Рождества будет омрачен необходимостью сокращать праздничные траты, чтобы обеспечить первостепенные потребности", - заявила глава BRC Хелен Дикинсон.

По данным британского Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), рост экономики королевства на уровне 4,2% в этом году сменится падением на 1,4% в 2023 году. Инфляция по итогам этого года должна составить 9,1%, в 2023 году - 7,4%. Уровень безработицы должен вырасти в 2023 году до 4,9% по сравнению с нынешними 3,6%.

По оценкам ведомства, самое большое отрицательное влияние на рост экономики оказывает рост цен на энергоносители, наблюдаемый с марта этого года на фоне противостояния России и Запада из-за конфликта в Украине.