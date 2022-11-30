Момент возгорания ТЭЦ-9 в Перми
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Камера видеонаблюдения зафиксировала начало пожара на ТЭЦ-9 в Перми.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали.

Ранее сообщалось, что на самой крупной пермской ТЭЦ загорелась крыша турбинного цеха. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 50 человек.

К ликвидации возгорания привлечены 67 спасателей и 20 единиц техники. 

При этом ТЭЦ-9 продолжает работать и поставляет тепло в город.