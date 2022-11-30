Пентагон создает подразделение "Китай"

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США формирует группу аналитиков и экспертов, которые будут непосредственно заниматься Китаем. Об этом во вторник, как сообщает портал Defense News, заявил начальник штаба военной разведки Джон Кирххофер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все очень просто: мы создали подразделение и назвали его "Китай". Если вы находитесь в РУМО и занимаетесь Китаем, то вы находитесь в этом подразделении", - сказал представитель службы.

По его словам, создаваемая группа, "в задачу которой будет входить только Китай", полностью начнет работать в начале 2023 года.

Издание отмечает, что РУМО собирает разведданные, на которые можно опираться при ведении боевых действий. Новое подразделение будет аккумулировать сведения и ноу-хау, касающиеся Китая, к его специалистам можно будет обратиться "за любой необходимой экспертизой", указал Кирххофер.

"Это [создаваемое подразделение] - наша максимальная степень интеграции в борьбе с экзистенциальной угрозой успехам Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе", - добавил он.

По словам представителя американской военной разведки, его служба планирует перенаправить больше людей и средств связи в Тихоокеанский регион. Переговоры о расширении зоны действия военной разведки уже ведутся с "дружественными странами", пишет портал. Кирххофер подчеркнул, что несмотря на то, что представители разведсообщества в основном находятся в Европе, "необязательно именно оттуда исходит долгосрочная угроза" США.