Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа в Китае

Новый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N1 зафиксирован в КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду органы здравоохранения Гонконга, ссылаясь на информацию, полученную от коллег из материкового Китая.

Инфекция была подтверждена у 38-летней жительницы города Цинчжоу в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе. Она контактировала с домашней птицей. Пациентка умерла в больнице.

С 2005 года в Китае было зарегистрировано 54 случая заражения человека штаммом вируса H5N1.