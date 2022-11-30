https://news.day.az/world/1515656.html Арендованные автомобили секретной службы президента Байдена загорелись - ВИДЕО
Арендованные автомобили секретной службы президента Байдена загорелись - ВИДЕО
Арендованные автомобили секретной службы президента Байдена загорелись на парковке, всего через день после его отъезда из отпуска в Нантакет.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.
Байден провел День благодарения со своей семьей на прошлой неделе на острове Массачусетс. Секретная служба арендовала у компании Hertz пять автомобилей для перевозки президента и его семьи, и все пять загорелись на стоянке.
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