https://news.day.az/world/1515682.html Мощный взрыв в Афганистане - десятки погибших
Мощный взрыв в Афганистане - десятки погибших
По меньшей мере 35 человек погибли, еще 23 пострадали в результате взрыва в среду в религиозной школе в афганской провинции Саманган, расположенной на севере страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.
По их данным, большинство жертв взрыва составляют учащиеся школы. Процесс выноса тел погибших и эвакуации пострадавших из здания школы продолжается. Что послужило причиной взрыва, не уточняется.
Инцидент произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы.
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