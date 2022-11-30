Мощный взрыв в Афганистане

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 23 пострадали в результате взрыва в среду в религиозной школе в афганской провинции Саманган, расположенной на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.

По их данным, большинство жертв взрыва составляют учащиеся школы. Процесс выноса тел погибших и эвакуации пострадавших из здания школы продолжается. Что послужило причиной взрыва, не уточняется.

Инцидент произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы.