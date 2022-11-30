Продажи iPhone рухнут из-за протестов в Китае

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко предсказал обрушение продаж смартфонов Apple. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, поставки iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в четвертом квартале года будут значительно ниже прогнозируемых. На это повлияли протесты рабочих на заводах Foxconn - главного партнера Apple - в Китае. В связи с этим смартфоны могут оказаться в дефиците.

Мин-Чи Ко предположил, что из-за проблем американский IT-гигант произведет до конца года 70-75 миллионов единиц смартфонов. Это на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Ранее аналитик считал, что Apple успеет выпустить 80-85 миллионов единиц устройств.

Также инсайдер отметил, что средний коэффициент использования производственных мощностей на заводах в Китае в ноябре составил всего около 20 процентов. Ожидается, что в декабре он увеличится только до 30-40 процентов. Проблемы повлияют на выручку корпорации, которая будет ниже прогнозируемой на 20-30 процентов.

Ко подчеркнул, что многие покупатели новых iPhone не успеют получить свои устройства до конца года. В связи с этим потребители могут отказаться от приобретения гаджетов.