Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска выросло до 12. Об этом сообщили ТАСС в среду в городской больнице №34, передает Day.Az.

Ранее в Минздраве региона сообщали об 11 пострадавших. Ни один из них не получил тяжелые травмы.

"В больницу поступили 12 пострадавших, двое из них - подростки 17 лет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пострадавшие в ДТП получили ушибы, переломы и черепно-мозговую травму.

По данным ГУ МЧС по региону, ДТП произошло в 19:16 (16:16 по бакинскому времени). Для ликвидации последствий аварии от МЧС России привлечены 10 человек и три единицы техники. Кроме того, на месте работают экипаж ДПС и скорая помощь.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП произошло на светофоре, когда в стоящий трамвай на большой скорости врезался другой. По словам очевидца, от удара вылетели поручни.

В мэрии Новосибирска подтвердили информацию о ДТП. Авария произошла на перекрестке крупных улиц города, столкнулись трамваи маршрутов №15 и №8, которые двигались в сторону площади Сибиряков-гвардейцев. "Пострадавшие доставлены в больницу экипажами скорой помощи. На месте аварии работают руководители ГЭТ [предприятие "Горэлектротранспорт"] и трамвайного депо. Причины столкновения пока не установлены", - сообщили в Telegram-канале мэрии.