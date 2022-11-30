Убит лидер "Исламского государства"

Лидер группировки боевиков "Исламское государство" Абу аль-Хасана аль-Кураши был убит.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reurets, ссылаясь на аудиосообщение в Telegram-канале одного из представителей группировки.

По информации агентства, новым лидером ИГ был выбран Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.