https://news.day.az/world/1515724.html Убит лидер "Исламского государства" - ФОТО
Убит лидер "Исламского государства" - ФОТО
Лидер группировки боевиков "Исламское государство" Абу аль-Хасана аль-Кураши был убит.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reurets, ссылаясь на аудиосообщение в Telegram-канале одного из представителей группировки.
По информации агентства, новым лидером ИГ был выбран Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
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