Эрдоган прогнозирует рекордный рост экономики Турции

Турция полна решимости достичь всех целей, заявленных на период Второго столетия Республики. ​​​​​​​Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании с участием глав представительств правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства привлек внимание к достижениям страны последних 20 лет. "За десятилетия правления ПСР наша страна преодолела вековой путь развития. Этот курс будет продолжен!", - подчеркнул Эрдоган.

Президент назвал особо значимым тот факт, что Турция продолжает экономический рост на фоне сохранения опасений рецессии (в мире).

Эрдоган привлек внимание к статистическим показателям третьего квартала текущего года, согласно которым турецкая экономика выросла на 3,9 процента.

"Турция сегодня входит в пятерку лидеров G-20 по темпам роста ВВП. Это - показатель усиления нашей страны. Уверен, что рост экономики в 2022-м году будет рекордным, и страна успешно вступит в 2023-й год", - сказал турецкий лидер.

Экономика, дипломатия, борьба с терроризмом и управление нелегальной миграцией - вот эти четыре направления, по которым ПСР добилась и добивается успехов, добавил Эрдоган.