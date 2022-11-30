Демократы выбрали замену Пелоси
Представитель штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис избран руководителем фракции Демократической партии в палате представителей конгресса США, он сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN.
В публикации отмечается, что внутрипартийное голосование прошло в закрытом режиме.
Телеканал подчеркивает, что Джеффрис стал первым темнокожим, избранным на пост главы партийной фракции в одной из палат американского конгресса. В январе он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве главы фракции демократов, которые по итогам промежуточных выборов лишились большинства в нижней палате американского законодательного органа.
Ранее стало известно, что Пелоси отказалась от поста руководителя фракции Демократической партии в нижней палате американского парламента, но не стала говорить, кого будет поддерживать на эту должность.
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