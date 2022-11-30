Байдена готов пойти на военный вариант в Иране

Президент США Джо Байден готов в крайнем случае прибегнуть к военному варианту, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявили в Госдепе США.

При этом там отметили, что сейчас этого не требуется.

"Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло", - сказал спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли на площадке издания Foreign Policy.

По словам дипломата, в американском руководстве до сих пор отдают предпочтение дипломатическому разрешению вопроса о возможном появлении атомного оружия у Ирана.