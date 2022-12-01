Резолюции палат парламента не отражают официальную линию Парижа

Резолюции палат французского парламента, содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальную линию Парижа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду представитель МИД Франции.

"Эта инициатива парламентариев не является официальной позицией французского правительства и была принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей", - сказал дипломат.

По его словам, позиция французского правительства хорошо известна. Он напомнил заявления министра иностранных дел Катрин Колонна о том, что "Франция будет продолжать побуждать стороны продвигаться вперед на переговорах, чтобы воспользоваться возможностью достижения мира".