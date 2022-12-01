Резолюции палат парламента не отражают официальную линию Парижа - МИД Франции
Резолюции палат французского парламента, содержащие призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальную линию Парижа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду представитель МИД Франции.
"Эта инициатива парламентариев не является официальной позицией французского правительства и была принята совершенно независимо, в соответствии с принципом разделения властей", - сказал дипломат.
По его словам, позиция французского правительства хорошо известна. Он напомнил заявления министра иностранных дел Катрин Колонна о том, что "Франция будет продолжать побуждать стороны продвигаться вперед на переговорах, чтобы воспользоваться возможностью достижения мира".
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