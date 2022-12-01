Кандидат в послы США сообщила о недовольстве Армении отношениями с Россией

Армения не удовлетворена текущим состоянием отношений с Россией, и Вашингтон, пользуясь этим, ведет "важные переговоры" с Ереваном. С такими утверждениями выступила в среду кандидат на пост посла США в России Линн Трейси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армяне мне говорят, что, поскольку они не хотят возвращаться в прошлое, к коррумпированным лидерам, они хотят найти более светлое будущее. Вновь затрагивая тему России, думаю, проблема заключается в следующем, и это говорят [сами] армяне: они видят, что некоторые их прежние отношения и нынешние отношения с Россией не отвечают сегодня потребностям Армении. Считаю, мы - США и Армения - находимся сейчас на следующем этапе: мы ведем некоторые очень важные переговоры относительно того, как мы (американцы - прим. ТАСС) можем помочь Армении, которая, на мой взгляд, продолжает стремиться к более демократическому и безопасному будущему", - заявила Трейси.

"Скажу, что тут есть и много вызовов в сфере безопасности, в которых Россия играет роли и которым мы должны уделять внимание", - добавила американский дипломат.

Она выступила в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры. До ее выдвижения американским президентом Джо Байденом на пост посла США в России она занимала аналогичную должность в Ереване.