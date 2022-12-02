Япония отказалась разрабатывать с США истребитель F-X

Япония решила отказаться от совместной с США разработки истребителя нового поколения F-X из-за неудачных переговоров с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, специализирующейся в области авиастроения. Об этом сообщает японский журнал Shūkan Gendai со ссылкой на источник в японском Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает журнал, Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители обычно производились в США или совместно в Японии, "возникла крайне необычная ситуация", отмечает издание.

По информации собеседника Shūkan Gendai, корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. В свою очередь британская компания BAE Systems пообещала "полную прозрачность". В материале указано, что решение об отказе сотрудничать с США было принято еще до конца года.

"Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией", - указывает журнал.

При этом авторы статьи считают, что Япония может столкнуться с новыми вызовами, так как Великобритания известна своей "троякой дипломатией" и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является невыгодным для Токио.