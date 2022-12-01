https://news.day.az/world/1515770.html Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19
Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19
Бывший президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter в среду, 30 ноября, передает Day.Az.
"У меня положительный тест на COVID-19. Мои симптомы незначительны, но в целом я чувствую себя хорошо и занимаюсь делами из дома", - приводит слова экс-президента США RT.
76-летний Клинтон поделился, что прошел вакцинацию от COVID-19 и получил бустерную дозу вакцины. Он призвал читателей также пройти вакцинацию, особенно в преддверии зимы.
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