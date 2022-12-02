В США 10-летняя девочка избила напавшую на нее акулу

Во Флориде школьница смогла самостоятельно отбиться от акулы, которая вцепилась ей в ногу, сообщает TCPalm, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девочка отдыхала на пляже вместе с младшим братом и бабушкой, войдя в воду, она почувствовала резкую боль в ноге и увидела, что в нее вцепилась акула. Школьница испугалась, но сумела дать отпор, она несколько раз пнула хищника и выбежала на берег.

Спасатели наложили на рану жгут и вызвали медиков, те доставили девочку в больницу. Хирургам пришлось наложить несколько швов на большие рваные раны, медики удивились мужеству и храбрости маленькой девочки.

Сейчас школьница восстанавливается после операции и признается, что в момент нападения ей было очень страшно.