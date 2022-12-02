Южная Корея построит новый энергоблок АЭС в Чехии
Южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power подала первичную заявку на строительство нового энергоблока чешской АЭС "Дукованы". Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на компанию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Агентство отмечает, что в своей заявке южнокорейская компания подчеркнула в качестве своих конкурентных преимуществ владение продвинутыми ядерными технологиями, высокий уровень менеджмента и заинтересованность со стороны правительства Южной Кореи в успешном завершении проекта.
Конкурентами южнокорейской компании, как ожидается, будут французская Electricite de France и американская Westinghouse. Все заявки должны быть поданы до сентября 2023 года, победитель тендера будет объявлен к 2024 году. Старт строительства реактора мощностью 1 200 мегаватт запланирован на 2029 год, ввод в эксплуатацию - на 2036 год.
На участие в проекте претендовали также компании из РФ и КНР, но правительство Чехии исключило их из числа возможных участников проекта, ссылаясь на соображения национальной безопасности. При этом АЭС "Дукованы" построена по советскому проекту, работает на ядерном топливе, поставляемом из России.
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