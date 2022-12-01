Четыре автомобиля сгорели в России, погиб ребенок

Четыре автомобиля сгорели в Волгограде, в результате чего погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Также в ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадал мужчина.

По предварительной информации, автомобили сгорели из-за утечки газа.

В соцсетях публикуют кадры с места пожара. Судя по ним, автомобили находились на парковке возле многоэтажек.

МВД также обнародовало кадры изнутри одного из автомобилей. Отмечается, что в ходе осмотра Skoda были найдены два ацетиленовых баллона.

На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-пожаротехники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.