В США белка оставила без света жителей округа

В Теннеси, США, белка оставила без электричества жителей округа, пишет издание UPI, передает Day.Az. Оказалось, животное пробралось на подстанцию и перегрызло провода.

Как сообщили местные экстренные службы, во вторник многие жители округа Диксон остались без света из-за инцидента на подстанции. Всему виной белка, пробравшаяся на запретную территорию и перегрызшая провода. Правда, специалистам удалось быстро устранить аварию.

"Когда происходя подобные ситуации, это обычно происходит из-за незваных гостей на нашей подстанции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате инцидента белка не пострадала - она убежала обратно в лес. Из-за внезапного отключения электричества никаких происшествий не произошло.