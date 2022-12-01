https://news.day.az/world/1515923.html В Иране протестующие подожгли принадлежащий КСИР банк - ВИДЕО
В Иране протестующие подожгли принадлежащий КСИР банк - ВИДЕО
В Иране протестующие подожгли банк, принадлежащий КСИР (Корпус стражей исламской революции).
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
После того как сборная Ирана по футболу проиграла в Катаре американцам, молодые люди, выйдя на улицы города Камьярана, провели акцию протеста.
Между ними и прибывшими для разгона демонстрации силами спецназа завязалась борьба. Изгнав вооруженные правительственные силы, молодые протестующие подожгли филиал Sepаh Bank, связанного с КСИР.
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