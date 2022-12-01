В Иране протестующие подожгли принадлежащий КСИР банк

В Иране протестующие подожгли банк, принадлежащий КСИР (Корпус стражей исламской революции).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

После того как сборная Ирана по футболу проиграла в Катаре американцам, молодые люди, выйдя на улицы города Камьярана, провели акцию протеста.

Между ними и прибывшими для разгона демонстрации силами спецназа завязалась борьба. Изгнав вооруженные правительственные силы, молодые протестующие подожгли филиал Sepаh Bank, связанного с КСИР.