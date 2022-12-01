Обезьяна набирает текст на компьютере с помощью телепатии
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Обезьяна набирает текст на компьютере с помощью телепатии

Основатель Neuralink Илон Маск показал обезьяну, использующую мыслительные процессы для перемещения курсора мыши по клавиатуре, а также для выбора слов. Он описал действия обезьяны как "телепатический набор текста".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.