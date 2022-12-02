https://news.day.az/world/1516081.html Байден назвал условие для контактов с Путиным
Байден назвал условие для контактов с Путиным
Будущие контакты с президентом РФ Владимиром Путиным возможны при условии консультаций Соединенных Штатов с их партнерами по НАТО.
Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление президент США Джо Байден сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по окончании их переговоров в Белом доме.
По словам главы Белого дома, он не намерен контактировать с главой России "на самостоятельной основе".
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