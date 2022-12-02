Байден назвал условие для контактов с Путиным

Будущие контакты с президентом РФ Владимиром Путиным возможны при условии консультаций Соединенных Штатов с их партнерами по НАТО.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление президент США Джо Байден сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по окончании их переговоров в Белом доме.

По словам главы Белого дома, он не намерен контактировать с главой России "на самостоятельной основе".