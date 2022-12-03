Атлантический разрыв и рост стоимости жизни

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Нью Йорк Таймс - Рост стоимости жизни может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, где вы живете.

Экономические политики по всему миру повышают процентные ставки, пытаясь сдержать рост стоимости жизни. Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, подтвердил свою приверженность этой политике во вчерашнем выступлении. Он предостерег от "преждевременного" отказа от борьбы с инфляцией и пообещал "придерживаться курса, пока работа не будет сделана".

Но и рост ставок, и высокая инфляция могут иметь совершенно разные практические последствия в зависимости от того, кто вы и где живете. Например, цены на бензин имеют гораздо большее значение для людей, которые ездят на работу на большие расстояния. Повышение процентных ставок дорого обходится людям, полагающимся на кредитные карты для оплаты своих счетов, в то время как для пенсионеров, живущих на сбережения, оно может оказаться хорошей новостью.

В сегодняшнем бюллетене я хочу рассмотреть яркий пример этих различий: рынок жилья по обе стороны Атлантики. В Великобритании растущие ставки грозят заставить некоторых людей покинуть свои дома. В США они в некоторых случаях препятствуют переезду.

В начале этого года типичный покупатель жилья в США мог получить ипотечный кредит с процентной ставкой чуть более 3 процентов, что было низким показателем по историческим меркам. Сегодня же покупатели могут рассчитывать на процентную ставку более чем в два раза выше - в среднем более 6,5 процента, что является самой высокой ставкой за последние десять лет. Если говорить конкретно, то для покупателя дома стоимостью 300 000 долларов с 20-процентным первоначальным взносом это разница между ежемесячным платежом по ипотеке в 1000 долларов и платежом в более чем 1500 долларов.

Если вы владеете жильем в США, то, скорее всего, ваш ежемесячный платеж совсем не увеличился. Это потому, что подавляющее большинство домов в этой стране покупается с использованием 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой. Если в прошлом году вы зафиксировали ставку на уровне 3 процентов, ваш ежемесячный платеж останется неизменным в течение следующих трех десятилетий, независимо от того, что произойдет с процентными ставками, ценами на жилье или общей инфляцией.

В Великобритании ставки по ипотечным кредитам также стремительно растут. Но последствия повышения ставок выглядят совершенно иначе. Это связано с тем, что большинство ипотечных кредитов там имеют фиксированную ставку всего на два-пять лет. (У других ипотечные кредиты с переменной ставкой, которая автоматически меняется каждый раз, когда Банк Англии повышает или понижает процентные ставки). Как недавно сообщила моя коллега Эше Нельсон, миллионы британцев ожидают, что их процентные ставки подскочат в течение следующего года. Неизбежно некоторые из них не смогут позволить себе более высокие выплаты и будут вынуждены покинуть свои дома.

Несомненно, для большинства американских домовладельцев стабильность, которую обеспечивает ипотечный кредит с фиксированной ставкой, является огромным преимуществом в настоящее время, эффективно защищая их как от последствий высокой инфляции, так и от роста ипотечных ставок.

Но не все оказываются в выигрыше. В США вы не можете забрать ипотечный кредит с собой при переезде в новый дом. В результате у домовладельцев, которые, возможно, планировали переезд в ближайшие несколько лет - например, чтобы поменять дом на более просторный или сократить расходы после того, как дети отправятся в колледж, - теперь есть серьезный стимул остаться на месте и сохранить низкую процентную ставку.

В результате меньше людей выставляют свои дома на продажу, что, в свою очередь, поддерживает цены на жилье на высоком уровне, даже несмотря на замедление темпов роста рынка жилья по другим показателям. Это означает, что все, кто надеется купить первое жилье, сталкиваются с четверной проблемой: домов для покупки не так много. Те дома, которые доступны, стоят дорого. Растущие процентные ставки снижают возможности покупателей. А если они не купят, то им придется продолжать платить за аренду, которая также растет.

Как сказал мне Роман Сустек, экономист из Лондонского университета королевы Марии: "В США есть победители - это те, у кого уже есть кредиты, и есть проигравшие - новые заемщики. В Великобритании все будут проигравшими".

Эта сложная динамика также имеет последствия для экономики в целом. Распространенность ипотечных кредитов с фиксированной ставкой в США означает, что ФРС может агрессивно повышать ставки, не опасаясь, что миллионы людей потеряют свои дома. Но это также ослабляет эффект от такого повышения ставок: Если бы американские домовладельцы столкнулись с внезапным ростом стоимости жилья, они, скорее всего, сократили бы свои покупки в других областях (что уже начинает происходить в Великобритании). Вместо этого, многие американцы могут продолжать тратить, что может способствовать более длительному поддержанию инфляции.