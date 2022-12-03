В Палестине школьница умерла, вдохнув пар после горячего душа

Школьница Шаза Аль-Азайза из Палестины принимала горячий душ, вдохнула пар и скончалась. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

12-летнюю девочку доставили в больницу после того, как она потеряла сознание, когда мылась. Врачи не смогли ее спасти.

Отмечается, что школьница скончалась из-за редкой реакции организма на пар. Неизвестно, будет ли проводиться дальнейшее расследование ее смерти.

В статье упоминается исследование, где есть несколько примеров подобной внезапной смерти из-за горячего пара. В частности, скончаться можно, получив ожог дыхательных путей или отек гортани.