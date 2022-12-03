Черепаха Джонатан отметила 190-летие

Джонатан, сейшельская гигантская черепаха, родившаяся вскоре после смерти Наполеона и в настоящее время официально самое старое известное земное животное планеты, отметила свое 190-летие на острове Святой Елены в отдалённой Южной Атлантике, где побеждённый французский император умер в изгнании в 1821 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Джонатан входит в книгу Гиннеcса. 190 лет - приблизительный возраст черепахи: в 1882 году её привезли с Сейшельских островов в подарок губернатору острова Святой Елены. Тогда Джонатану было как минимум 50 лет.