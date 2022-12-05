На острове Ява началось извержение вулкана

В Индонезии, на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру. Власти эвакуировали на безопасное расстояние более 90 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, уровень опасности в районе Семеру повышен до максимального, передает телеканал "Известия". В нескольких деревнях выпал вулканический пепел. Жителей Японии предупредили о возможном образовании цунами. В этом случае волны могут достигнуть островов в южной префектуре Окинава. Вулкан Семеру извергался 4 декабря, ровно год назад. Тогда жертвами стихийного бедствия стали 50 человек.