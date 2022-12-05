В Индонезии эвакуированы около 2 тыс. человек

В Национальном агентстве Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий заявили, что около 2 тыс. человек эвакуировали в индонезийской провинции Восточная Ява после извержения вулкана Семеру. Об этом сообщается на сайте агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В общей сложности 1 979 человек были перемещены в 11 [безопасных] мест после схода лавы и усиления вулканической активности на горе Семеру в воскресенье", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что жителям близлежащих районов выдали 10 тыс. медицинских, 10 тыс. тканевых и 4 тыс. детских масок, чтобы уменьшить негативное воздействие вулканического пепла на органы дыхания.