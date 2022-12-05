https://news.day.az/world/1516755.html Протестующие в Иране призвали к трехдневной забастовке
Протестующие в Иране призвали к трехдневной забастовке
В воскресенье протестующие в Иране призвали провести на этой неделе трехдневную забастовку, усилив давление на власти после того, как генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил о роспуске "полиции нравов".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Министерство внутренних дел страны, в ведении которого находится "полиция нравов", не подтвердило факт ее упразднения, а государственные СМИ Ирана заявили, что Монтазери не отвечает за надзор за деятельностью полиции.
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