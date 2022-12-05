Протестующие в Иране призвали к трехдневной забастовке

В воскресенье протестующие в Иране призвали провести на этой неделе трехдневную забастовку, усилив давление на власти после того, как генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил о роспуске "полиции нравов".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел страны, в ведении которого находится "полиция нравов", не подтвердило факт ее упразднения, а государственные СМИ Ирана заявили, что Монтазери не отвечает за надзор за деятельностью полиции.