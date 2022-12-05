На российском аэродроме произошел взрыв

Бензовоз загорелся на аэродроме под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительной информации, бензовоз загорелся от взрыва. По неподтвержденным данным, пострадали 9 человек, из них трое погибли.

Агентство также пишет, что пострадало воздушное судно.

Подтверждения данной информации пока нет.