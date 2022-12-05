https://news.day.az/world/1516771.html На российском аэродроме произошел взрыв - ВИДЕО
На российском аэродроме произошел взрыв - ВИДЕО
Бензовоз загорелся на аэродроме под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предварительной информации, бензовоз загорелся от взрыва. По неподтвержденным данным, пострадали 9 человек, из них трое погибли.
Агентство также пишет, что пострадало воздушное судно.
Подтверждения данной информации пока нет.
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