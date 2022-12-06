Трагедия в Колумбии

Число погибших при сходе оползня на дорогу в департаменте Рисаральда на западе Колумбии возросло до 33, сообщил министр внутренних дел и официальный представитель правительства Альфонсо Прада.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ранее в тот же день президент республики Густаво Петро подтвердил гибель 27 человек.

"Мы опознали уже 33 жертвы, в их числе 3 детей, - сказал Прада. - Мы спасли 9 человек, из них 4 находятся в критическом состоянии, им оказывают помощь". Сместившиеся из-за дождей массы горных пород обрушились на автобус и несколько автомобилей в районе Пуэбло-Рико.

Спасательная операция на месте трагедии продолжается. Точное число людей, находившихся на борту автобуса и других машин, оказавшихся под завалами, пока остается неизвестным.