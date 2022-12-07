Ближайшая советница Кейт Миддлтон подала в отставку

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон лишилась своей ближайшей советницы. Как сообщает портал Royal Central, в отставку подала ее ближайшая советница - Ханна Кокберн-Лоджи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правая рука" принцессы уволилась по личным причинам.

Ханна Кокберн-Лоджи работала с Кейт Миддлтон с июня 2020 года и отвечала за ее расписание. Прежде она более 20 лет служила в министерстве иностранных дел Великобритании.

В период работы на супругу принца Уильяма Ханна Кокберн-Лоджи поддерживала ее в сложные периоды. Она также помогла организовать тур герцогов Кембриджских по странам Карибского бассейна в марте этого года.

Официальная резиденция принца и принцессы Уэльских, Кенсингтонский дворец, объявил о поиске новых кандидатов на освободившуюся вакансию. Временно обязанности Ханны Кокберн-Лоджи будет выполнять личный секретарь Кейт Миддлтон Натали Барроуз.