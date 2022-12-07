Совместные учения ВВС Израиля и Франции

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила во вторник о завершении ранее в тот же день международных учений "Восточный бриз" с участием подразделений израильских и французских военно-воздушных сил, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (во вторник) завершились международные учения "Восточный бриз", в ходе которых ВВС Израиля и ВВС Франции отрабатывали взаимодействие в воздухе в небе Израиля", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учебных маневров "в Средиземное море прибыла французская авианосная ударная группа". "Экипажи ВВС Израиля и Франции летали крылом к крылу, отрабатывая совместные удары и противодействие воздушным угрозам", - добавили военные.

В армейской пресс-службе указали, что "учения стали важной вехой в развитии стратегического сотрудничества между ВВС Израиля и Франции" и что они привели к "повышению боеготовности сил".