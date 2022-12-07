Великобритания и США объявили о заключении энергетического партнерства

Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство, нацеленное на "сокращение глобальной энергетической зависимости от России". Об этом говорится в совместном заявлении главы британского правительства Риши Сунака и президента США Джо Байдена, распространенном во вторник премьерской канцелярией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При содействии наших союзников Соединенные Штаты и Великобритания обязуются активизировать сотрудничество, чтобы сохранять глобальную энергетическую безопасность и устойчивость, а также доступность энергии в период, когда Европа снижает свою зависимость от российских энергоносителей. Наша ближайшая общая цель состоит в том, чтобы стабилизировать энергетические рынки, снизить спрос и обеспечить надежность поставок в краткосрочной перспективе, и подкрепляется долгосрочной целью - содействием стабильному энергетическому переходу к достижению нулевого показателя выбросов к 2050 году, что само по себе укрепит нашу энергетическую безопасность", - отметили лидеры.

По словам Сунака, партнерство позволит снизить цены для британских потребителей и "раз и навсегда покончить с зависимостью Европы от российской энергии".

"Соединенное Королевство и США будут совместно работать над улучшением энергетической безопасности и снижением цен, воплощая в жизнь инициативу, о запуске которой объявляют сегодня (7 декабря) премьер-министр [Сунак] и президент США [Джо] Байден, - отметили на Даунинг-стрит, 10. - В рамках нового "Партнерства Соединенного Королевства и США по энергетической безопасности и доступности энергии" Великобритания и США возглавят работу по снижению глобальной зависимости от экспорта российских энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизируют сотрудничество в сферах энергоэффективности, возобновляемой и ядерной энергетики. Руководить осуществлением инициативы будет новая совместная целевая группа, которую будут возглавлять высокопоставленные представители британского правительства и Белого дома".

Поставки газа

В заявлении подчеркивается, что в 2023 году США намерены поставить в Великобританию 9-10 млрд куб. м СПГ, что в 2-2,5 раза больше, чем в 2021 году, когда Лондон закупил 3,9 млрд куб. м американского газа. Согласно предварительным оценкам, с октября 2021 года по октябрь 2022 года Великобритания импортировала 9,7 млрд куб. м СПГ из США - больше 40% от общего объема поставок сжиженного газа. Увеличение импорта из США должно компенсировать потерянные поставки из России, у которой Великобритания в 2021 году приобрела 3,1 млрд куб. м СПГ. Среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд куб. м, однако ожидается, что этой зимой спрос на газ в стране упадет на 8%.

Стороны будут не только работать над облегчением поставок американского газа в Великобританию, но и стремиться к внедрению в королевстве альтернативных видов топлива, в первую очередь водорода, а также энергоэффективных решений. Это должно помочь добиться того, чтобы к 2030 году энергопотребление зданий и промышленности в королевстве сократилось на 15% по сравнению с уровнем 2021 года. Стороны намерены "укреплять сотрудничество стран-единомышленниц" в сфере разработки модульных ядерных реакторов. Помимо этого, они обязываются сотрудничать в создании чистых источников энергии и совместно наладить глобальный экспорт и импорт водорода и связанных с ним технологий, а также ускорить создание водородных хабов в обеих странах.