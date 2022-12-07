https://news.day.az/world/1517376.html США увеличат присутствие своих сил в Австралии
США увеличат присутствие своих сил в Австралии
Власти Соединенных Штатов намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии", - сообщил глава Пентагона в ходе своего выступления.
Остин отметил, что речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации военно-морских сил и армии США. Помимо этого политик подчеркнул, что США и Австралия договорились расширить трехстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.
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