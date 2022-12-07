Китай достроил до Шанхая газопровод из России

Пекин достроил на своей территории еще один участок газопровода, который соединен с "Силой Сибири". Теперь газопровод на территории Китая доходит до Шанхая. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на сообщение строительной компании PipeChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восточный маршрут поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай следует от российского Благовещенска через город Хэйхэ и далее соединяется с газотранспортной сетью КНР.

В Китае у газопровода три участка: северный, центральный и южный, которые в общей сложности имеют протяженность 5111 км и проходят через девять провинций.

Строительство северного и центрального участков полностью завершили и ввели в эксплуатацию. Окончательно достроить всю сеть Китай планирует к 2025 году. К этому же времени Пекин намеревается нарастить поставки до 38 млрд кубометров в год.