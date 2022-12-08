Нидерланды могут ограничить экспорт оборудования для микросхем в Китай

Амстердам рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай оборудования, которое требуется для производства некоторых видов микрочипов, написала газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным источников издания, меры затронут продажи оборудования, используемого для производства чипов с техпроцессом до 14 нанометров или для более продвинутых видов. Санкции могут заработать в январе 2023 года.

Собеседники газеты полагают, что инициатива является шагом в поддержку усилий Вашингтона по сдерживанию амбиций Пекина в сфере производства микросхем и военной отрасли.

В первой половине октября газета Financial Times написала, что акции ведущих производителей микрочипов в Китае подешевели на 4-20% в ходе торгов на бирже в Гонконге, а суммарные потери капитализации местных компаний составили $8,6 млрд на фоне санкций США.