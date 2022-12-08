В Китае хирурги удалили 64 магнита из желудка четырехлетней девочки, пишет Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам врачей, операция была сложной, но сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Как сообщают местные СМИ, в течение года девочка жаловалась на приступы боли в животе, которые регулярно повторялись. Родители, не зная, что происходит с дочерью, отвезли ее в больницу. Врачи сделали пациентке рентген и увидели в брюшной полости 64 шарика, примагниченных друг к другу.

После этого китаянке провели экстренную операцию, которая продлилась три часа. В ходе процедуры доктора обнаружили в желудке ребенка множество дырок, образовавшихся под тяжестью шариков.

"Мы обнаружили 14 отверстий. Все прошло гладко, но для ребенка операция все равно оказалась тяжелой", - сообщили медики.

Родители девочки не подозревали, что она проглотила посторонние предметы, и они не понимают, как такое могло произойти.