Американских морпехов хотят лишить мобильных телефонов

Морские пехотинцы США в скором времени могут лишиться своих мобильных телефонов. Об этом написало американское издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера, передает Day.Az.

Такая необходимость, в частности, появилась из-за конфликта в Украине. По словам Бергера, использование мобильного телефона может в буквальном смысле убить солдата.

При сегодняшних возможностях точного оружия дальнего действия необходимо лишь знать позиции противника, которые может "сдать" мобильное устройство.

Сейчас в американской армии одной из приоритетных задач является ограничение способности противника раскрывать позиции морпехов. Конкретный план по отказу от мобильных устройств пока не представлен.