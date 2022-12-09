Женщина умерла во время занятий в спортзале

Жительница кантона Санта-Роза в провинции Эль-Оро, Эквадор, умерла в спортзале после того, как выполнила приседания и позанималась тяжелой атлетикой. На видео произошедшего обратило внимание издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28-летняя Бетси Дайана Джамарильо Рамирез неожиданно скончалась во время очередного занятия в спортзале, который посещала регулярно. Произошедшее попало на видео с установленной в спортзале камеры наблюдения.

На записи видно, как женщина делает приседания и занимается тяжелой атлетикой. Неожиданно она останавливается и падает на пол лицом вперед. Другие посетительницы спортзала бросились на помощь Рамирез, усадили ее и постоянно проверяли пульс до прибытия скорой помощи.

Женщину срочно отвезли в больницу, но там врачам оставалось только констатировать ее смерть. Полиция и врачи пока не объявили точную причину смерти любительницы спорта. Предположительно, у женщины произошел сердечный приступ.