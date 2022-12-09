Власти призвали жителей Швеции экономить электроэнергию

Швеция должна экономить электроэнергию для снижения ее стоимости и предотвращения отключений потребителей от сети. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация достаточно острая. Мы не хотим создавать панику, но должны сказать, что это сложная проблема и что есть серьезные риски, - сказал он. - Многие шведы экономят электроэнергию исключительно из соображений экономии. Теперь мы хотим попросить жителей Швеции экономить электроэнергию, чтобы снизить риск отключений".

По его словам, шведская энергосеть, особенно на юге королевства, испытывает "повышенную нагрузку". Одной из проблем там является прекращение работы третьего реактора АЭС "Оскарсхамн", самого большого из всех имеющихся в стране, на котором сегодня начинаются профилактические работы. В связи с этим уровень предупреждения о вероятных отключениях сейчас повышен с "низкого" до "реального".

"То, что это будет заметно в зимний период, очевидно. Сейчас время поддержать, собраться с силами и экономить для того, чтобы пройти через этот чрезвычайно напряженный временной отрезок", - призвал своих сограждан Кристерссон.