Турция и Болгария нацелены на товарооборот в $10 млрд

Турция готова к дальнейшему углублению сотрудничеству с Болгарией.

Об этом заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским коллегой Руменом Радевым в пятницу в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом Болгарии обсудил темы энергетики и безопасности границ, а также пути эффективного взаимодействия в управлении потоками нелегальной миграции.

Турецкий лидер подчеркнул готовность своей страны к развитию экономических связей с Болгарией. "По итогам прошлого года товарооборот с Болгарией достиг 6 млрд долларов. Наша общая цель - в краткосрочной перспективе довести этот показатель до 10 млрд долларов", - сказал Эрдоган.

Он выразил уверенность в том, что благодаря модернизации пограничных КПП и развитию системы контроля над продовольственными товарами, сотрудничество Турции и Болгарии укрепится.

Румен Радев в свою очередь высоко оценил усилия Турции по заключению соглашения по зерновому коридору и ее поддержку в вопросе обеспечения потребностей Болгарии в сжиженном газе.

Он назвал переговоры с турецким коллегой "очень полезными".

Радев подчеркнув необходимость усиления "пограничной безопасности" двух стран посредством совместных шагов.

Болгария приветствует усилия Анкары по предотвращению растущей нелегальной миграции, добавил он.