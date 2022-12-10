https://news.day.az/world/1518245.html Задержана замглавы Европарламента - КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В БРЮССЕЛЕ
Задержана замглавы Европарламента - КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В БРЮССЕЛЕ
Заместитель главы Европарламента Ева Кайли задержана в бельгийской столице по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу Agence France-Presse.
Ранее прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре