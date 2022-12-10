На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на филиппинском острове Минданао.

Об этом сообщил в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 55 км к югу от города Мати с населением около 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.