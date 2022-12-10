https://news.day.az/world/1518248.html На Филиппинах произошло сильное землетрясение
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на филиппинском острове Минданао.
Об этом сообщил в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 55 км к югу от города Мати с населением около 105 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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