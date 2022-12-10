В США приговорили полицейского-соучастника убийства Флойда

Окружной суд округа Хеннепин (штат Миннесота) приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего полицейского Дж. Александра Куенга за причастность к смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

Оно напоминает, что 29-летний Куенг удерживал Флойда, в то время как экс-полицейский Дерек Шовен прижал шею афроамериканца ногой, в результате чего тот умер от удушья. Шовена ранее приговорили к 22,5 года заключения. В октябре этого года Куенг признал себя виновным в пособничестве.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали по подозрению в использовании фальшивого чека на $20 в супермаркете, стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции. Демонстрации переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие жгли магазины и автомобили. Постепенно протестные акции и беспорядки перекинулись на другие города. В их ходе погибли 29 человек. Было арестовано более 14 тыс. участников беспорядков.