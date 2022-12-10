https://news.day.az/world/1518251.html В этом году турецкая армия нейтрализовала четыре тысячи террористов - Акар
В этом году турецкая армия нейтрализовала четыре тысячи террористов - Акар
С 1 января по настоящее время был предотвращен незаконный въезд и выезд из страны более 250 000 лиц.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он добавил, что начиная с 2015 года по настоящее время в Турции, северном Ираке и Сирии было обезврежено в общей сложности 37 тысяч террористов, а за этот год - около 4 тысяч.
Министр Акар также подчеркнул, что целью военных операций Турции в соседних странах являются террористы.
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